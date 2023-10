Nur das kann Verona Pooth und ihren Ehemann Franjo trennen

Sie scheinen noch immer unsterblich verliebt ineinander! Verona Pooth (55) und ihr Ehemann Franjo (54) gehen nun schon seit über 20 Jahren Hand in Hand durchs Leben. Da die erste Ehe der gebürtigen Lateinamerikanerin mit Poptitan Dieter Bohlen schnell in die Brüche ging, wollte sie beim zweiten Mal wohl alles anders machen. Mit ihrem geliebten Franjo schwor sie sich dann bei ihrer Hochzeit Liebe bis zum letzten Atemzug. Daran glaubt Verona bis heute!

Als sich Verona und Franjo im Jahr 2004 das Jawort gegeben haben, schworen sie sich Liebe für immer – sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten. Laut Bunte habe das Ehepaar auch nie einen Ehevertrag unterschrieben. Die einstige Miss Germany begründete das mit den Worten: "Wir glauben daran, dass nur der Tod uns scheidet." Ihr Langzeitpartner ist bis heute "die Liebe meines Lebens", gibt die 55-Jährige zu. Kein Wunder also, dass die Zweifachmama ihren Partner gleich nochmal heiraten möchte.

Doch was ist dem TV-Gesicht denn eigentlich besonders wichtig bei Männern beziehungsweise bei ihrem Mann? Verona erklärt, sie lege besonders viel Wert auf Treue, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Während andere nach einem Badboy suchen würden, mache sie ein besonders lieber Mann glücklich.

Getty Images Verona und Franjo Pooth bei ihrer kirchlichen Trauung im September 2005 in Wien

Instagram / verona.pooth Verona und Franjo Pooth mit ihren Söhnen San Diego und Rocco

Instagram / verona.pooth Verona und Franjo Pooth im Juni 2021

