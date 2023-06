Verona Pooth heizt ihren Fans mit sexy Urlaubsbildern ein!

Sie zeigt, was sie hat! Verona Pooth machte sich als Model und It-Girl einen Namen und gewann in ihrer Karriere schon so einige Schönheitswettbewerbe. So gewann sie 1993 sogar die Miss Germany-Wahl. Auch nach zwei Söhnen und mit ihren 55 Jahren ist sie superstolz auf ihren Body und präsentiert ihre Kurven nur allzu gerne in sexy Looks – so auch jetzt wieder im Urlaub in den USA!

Mit ihren rund 630.000 Instagram-Fans teilt die TV-Bekanntheit nun hotte Schnappschüsse. Komplett ungeschminkt posiert sie an einem malerischen Pool und strahlt in die Kamera. Dabei trägt Verona (55) einen stylishen Badeanzug mit weiß-grünem Blattmuster und streckt grazil ihre Beine in die Höhe. "Florida war ein Traum. Zum Glück haben wir hier in Deutschland auch so schönes Wetter", berichtet die Beauty unter ihrem Posting.

Auch wenn sie sich hin und wieder freizügiger zeigt – mehr wird es von ihr nicht zu sehen geben. Ein Follower fragte die Beauty vor Kurzem, ob sie sich vorstellen könne, bei der Erotikplattform OnlyFans durchzustarten. Dazu hatte Verona eine klare Meinung: "Nein, nicht wirklich. Ich habe zwei Kinder und bin verheiratet! Da möchte man so was nicht machen."

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin

Instagram / verona.pooth Verona Pooth im Juni 2023

Getty Images Verona Pooth während der Spa Awards 2021/2022

