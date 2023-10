Sechsstellig! So hohe Summen bot der Playboy Verona Pooth

So viel ist sie dem Erotikmagazin wert! Verona Pooth (55) steht schon seit ihren jungen Zwanzigern wegen ihres Aussehens im Rampenlicht. 1993 wurde sie unter anderem zur Miss Germany gekürt. Nach ihrer Kurzzeit-Ehe mit Poptitan Dieter Bohlen (69) war sie dann endgültig in der deutschen Prominenz angekommen. Scheinbar wollte jeder eine Scheibe von der gebürtigen Bolivianerin abhaben – so auch der Playboy, wie die Moderatorin nun preisgibt. Verona wurden sogar immense Summen vom Playboy geboten!

Bis heute ist die Zweifachmama für ihren Model-Look bekannt – den wohl auch der Playboy schon einige Male einzufangen versuchte. "Der hat mich bestimmt schon 636 Mal angerufen und sechsstellige Summen geboten", verriet die 55-Jährige Gala. Das sei allerdings schon eine ganze Weile her und Verona habe sich bisher immer bewusst dagegen entschieden. Doch auch wenn es für ihre drei Männer, Ehemann Franjo (54) und ihre zwei Söhne San Diego (20) und Rocco Ernesto (12), ein "No-Go" sei, ist die Beauty der Meinung: "Sag niemals nie."

Als die Unternehmerin im September ihr neues Buch veröffentlichte, gestand sie gegenüber Bild, sich für eine Supermilf zu halten. In Veronas Fall habe das allerdings die Bedeutung, eine Super-mitten-im-Leben-Frau zu sein. Für sie bedeute die Lebensmitte, Quality-Time mit sich selbst zu genießen.

SCHALKE / ActionPress Verona Pooth (damals Feldbusch) und Dieter Bohlen

Instagram / verona.pooth Verona Pooth mit ihrem Mann Franjo und ihren Kindern San Diego und Rocco, März 2022

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin

