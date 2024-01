27 Ehejahre: Will Hugh Jackman seine Deborra etwa zurück?

Bereut er die Entscheidung? Mitte September hatten Hugh Jackman (55) und Deborra-Lee Furness (68) bekannt gegeben, sich nach 27 Ehejahren und zwei adoptierten Kindern zu trennen. Obwohl der Schauspieler einräumte, eine schwere Zeit durchzumachen, machte es auch den Anschein, als genieße er sein Singleleben mit Ausflügen in die Natur oder beim Treffen mit seinen Freunden. War das etwa alles nur Ablenkung? Hugh soll noch an Deborra hängen!

Die beiden einstigen Ehepartner sind sich laut eines Augenzeugen auf der Beerdigung ihres gemeinsamen Freundes Bill Granger (54) über den Weg gelaufen. Gegenüber The National Enquirer berichtet der Insider, dass Hugh den Eindruck gemacht habe, Deborra sehr zu vermissen und sie zurückgewinnen zu wollen. Das habe die Schauspielerin zwar gerührt, doch nach einem Liebescomeback sei ihr eher nicht zumute. "Ohne jeden Zweifel vermisst sie ihn. Man hört nicht einfach auf, jemanden zu lieben. Aber sie muss auch sich selbst lieben und das tun, was sie für richtig hält – nicht, was er für richtig hält", erklärt die Quelle.

Auch einige von Hughs Fans waren zuletzt ein wenig besorgt um den Australier – insbesondere ein Schnappschuss auf Instagram ließ vor wenigen Wochen bei ihnen die Alarmglocken läuten. "Du siehst ein bisschen ernst aus, Hugh. Wo ist dieses schöne Lächeln, das wir alle kennen und lieben?", kommentiert nur einer von vielen Usern.

Hugh Jackman, Schauspieler

Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman bei der Premiere von "Ghosted"

Hugh Jackman, Schauspieler

