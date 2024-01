Aleksander Aamodt Kilde stürzte schlimm beim Skifahren!

Was für ein Schock! Aleksander Aamodt Kilde (31) ist ein bekannter norwegischer Skirennfahrer, der sich auf Abfahrt und Super-G spezialisiert hat. In der Saison 2019/20 gelang dem Sportler sogar der Gewinn des Gesamtweltcups. Zu seinen größten Erfolgen zählen jedoch auch mehrere Silbermedaillen bei den Weltmeisterschaften 2023. Nun müssen Aleksanders Angehörige und Fans jedoch äußerst stark sein: Er hatte einen schweren Skiunfall!

Wie unter anderem Bild berichtet, ist der Norweger auf der Lauberhornabfahrt in Wengen von der Piste abgekommen und gegen einen Fangzaun geprallt. Mehrere Minuten lang soll Aleksander regungslos im Schnee gelegen und am rechten Bein behandelt worden sein. Schließlich wurde der Skifahrer mit einem Helikopter abtransportiert, während das Rennen für knapp eine halbe Stunde unterbrochen wurde. Es war bereits der dritte Sturz an diesem Wochenende in Wengen.

Bereits im Vorfeld soll Aleksander jedoch schon ziemlich angeschlagen gewesen sein: Er soll aufgrund einer Erkältung sehr geschwächt gewesen sein. Schon in den vorherigen Kurven zuvor seien dem 31-Jährigen gleich mehrere Fehler unterlaufen.

Getty Images Aleksander Aamodt Kilde am 13. Januar 2024

Getty Images Aleksander Aamodt Kildes Transport am 13. Januar 2024

Getty Images Aleksander Aamodt Kilde beim Ski World Cup 2019

