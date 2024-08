Nach Ski-Unfall: Aleksander Kilde ist erneut im Krankenhaus

Am 13. Januar kam Aleksander Aamodt Kilde (31) bei einem Rennen von der Skipiste ab und kollidierte mit einem Fangzaun. Dabei erlitt der Skirennfahrer zahlreiche Verletzungen, die dringend operiert werden mussten. Unter anderem zog er sich eine ausgekugelte Schulter und zwei gerissene Schulterbänder zu. Eigentlich war er bereits auf dem Weg der Besserung, doch nun kommt es zu Komplikationen, wie er seinen Followern in einem Gesundheitsupdate auf Instagram mitteilt: In den vergangenen Wochen seien die Schmerzen in seiner Schulter zurückgekehrt. "Ich habe eine böse Infektion, die einige Schäden verursacht hat, was ein ziemlicher Rückschlag in meiner Schulter-Reha ist", erklärt Aleksander unter seiner Bilderreihe aus dem Krankenbett.

Um die Infektion schnellstmöglich in den Griff zu bekommen, werden dem 31-Jährigen "sechs Wochen lang jeden Tag" Antibiotika über eine Infusion verabreicht. Je nachdem, wie sein Körper darauf reagiere, sollen im Anschluss an die Behandlung die nächsten Schritte besprochen werden. "Das ist ein ziemlicher Schock, aber wir kämpfen weiter", schreibt Aleksander voller Hoffnung. Mit "wir" spricht der Athlet von sich und seiner Verlobten Mikaela Shiffrin (29). Auch diese teilt einige Bilder von sich und Aleksander in der Klinik. In ihrer Bildbeschreibung betont die Skisportlerin, wie sehr sie seine hoffnungsvolle Sichtweise schätzt: "Von den vielen Lektionen, die ich von dir gelernt habe, ist eine der wichtigsten: Lächeln. Sogar durch die Scheiße hindurch."

Mikaela und Aleksander waren viele Jahre lang eng befreundet, bevor aus ihnen ein Paar wurde. Die beiden Wintersportler machten ihre Beziehung im Juni 2023 auf der Social-Media-Plattform Instagram öffentlich. "Wenn man es weiß, weiß man es – und jetzt wisst ihr es auch!", hieß es unter dem Post. Dass sie auch in schweren Zeiten zusammenhalten, haben sie in den vergangenen Monaten bewiesen. Im April besiegelte das Paar seine Liebe mit einer Verlobung.

Getty Images Aleksander Aamodt Kilde am 13. Januar 2024

Instagram / mikaelashiffrin Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin im Juli 2024

