Mikaela Shiffrin und Aleksander nach Klinik wiedervereint

Im Januar dieses Jahres stürzte der Skirennfahrer Aleksander Klide (32) schwer. Seine Verletzungen brachten den Sportler gleich zweimal ins Krankenhaus. In dieser Zeit war er fast drei Monate von seiner Liebsten Mikaela Shiffrin (29) getrennt, weil sie Trainingsverpflichtungen hatte. Nun hat Aleksander seine Partnerin endlich wieder. Auf Instagram meldet der Norweger sich mit einer ganzen Reihe Pärchenfotos, die die beiden bei einem romantischen Spaziergang in den Bergen zeigen, zurück. "Es ist eine Minute her, dass ich diese wundervolle Frau gesehen habe", schwärmt er unter dem Post und macht deutlich, wie sehr er die US-Amerikanerin vermisst hat.

Nach seinem Unfall durfte Mikaela Aleksander nur kurz besuchen. Ihren Lebensgefährten im Krankenhaus und umgeben von Ärzten zu sehen, sei für sie eine extrem beängstigende Erfahrung gewesen, wie sie im Interview mit dem Schweizer Magazin Tamedia offenbarte. "Er hatte gerade eine Operation am Bein hinter sich. Es standen zehn Chirurgen da, sie hatten alles versucht, um ihn wieder zusammenzuflicken. Es war alles sehr hektisch und ich wusste: Das ist jetzt ein lebensbedrohlicher Moment", erzählte die Skirennläuferin. Auch dass es dem 32-Jährigen nach dem Aufwachen aufgrund der Schmerzen und der Medikamente so schlecht ging, habe ihr Angst gemacht: "Für mich war es total ungewohnt, ihn in dieser Situation zu erleben – ich wusste nicht, was ich tun sollte."

Anfang des Jahres lief Aleksander ein Rennen auf der Lauberhornabfahrt in der Schweiz. Dabei soll er Berichten von Bild zufolge von der Bahn abgekommen und mit einem Fangzaun kollidiert sein. Zuerst bewegte der Wintersportler sich minutenlang nicht, als die Sanitäter ihn erreichten, kümmerten sie sich vor allem um sein rechtes Bein. Sein Genesungsprozess wurde im August dann jedoch von Komplikationen unterbrochen. Bei Instagram postete Aleks sehr zum Entsetzen seiner Fans erneut ein Foto aus dem Krankenhaus. Seiner Community erklärte er: "Ich habe eine böse Infektion, die einige Schäden verursacht hat, was ein ziemlicher Rückschlag in meiner Schulter-Reha ist." Aktuell scheint er sich noch davon zu erholen.

Instagram / mikaelashiffrin / akilde Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin, April 2024

Instagram / mikaelashiffrin Aleksander Aamodt Kilde, Skirennfahrer

