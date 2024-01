Freundin umsorgt Aleksander Aamodt Kilde nach Ski-Unfall

Aleksander Aamodt Kilde (31) ist offenbar in besten Händen. Der Wintersportler hatte am vergangenen Wochenende einen schweren Ski-Unfall. Er war bei einem Rennen im schweizerischen Wengen von der Piste abgekommen und gegen einen Zaun geprallt. Er soll daraufhin mehrere Minuten regungslos im Schnee gelegen haben und schließlich mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden sein. Dort bekommt Aleksander nun Besuch von seiner Freundin.

Auf Instagram veröffentlichte der Skirennfahrer zwei Fotos, die ihn an der Seite von Mikaela Shiffrin (28) zeigen. Seine Liebste lehnt sich übers Krankenbett zu ihm und lächelt leicht in die Kamera. Aleksander hat einen Schlauch im Gesicht und Wunden an Nase, Mund und Kinn. Er sei "zusammengeflickt", aber dank seiner Partnerin dennoch ziemlich positiv gestimmt: "Ich bin hier und werde von der einzig wahren Mikaela Shiffrin umsorgt." Sein Sport könne brutal sein, aber er liebe ihn dennoch.

Aleksander und Mikaela sind seit rund zweieinhalb Jahren ein Paar. "Wenn man es weiß, weiß man es – und jetzt wisst ihr es auch!", hatte der Norweger im Juni 2023 zu einer Reihe süßer Pärchenfotos auf Instagram verkündet. Zuvor waren der mehrfache Weltcup-Sieger und die US-Skifahrerin jahrelang Freunde.

