Bald Nachwuchs? Larsa Pippen lässt sich Eizellen einfrieren

Gibt es etwa bald wieder Nachwuchs? Larsa Pippen (49) ist bereits vierfache Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ex Scottie Pippen (58) bekam die Reality-TV-Darstellerin drei Söhne, Scotty Jr., Preston und Justin sowie Töchterchen Sophia. Aktuell ist die "The Real Housewives of Miami"-Protagonistin mit dem Basketballer Marcus Jordan (33) liiert. Kürzlich hat die US-Amerikanerin einen entscheidenden Schritt in Sachen zukünftiger Kinderplanung unternommen: Larsa hat ihre Eizellen einfrieren lassen.

"Ich bin wirklich glücklich mit meinen vier Kindern, aber ich fühle mich, als wäre es nicht fair, Marcus diese Möglichkeit nicht zu geben, wenn wir [zusammen] Kinder haben wollen", begründet sie ihre Entscheidung gegenüber Us Weekly. Sie selbst gehe in der Rolle als Mutter komplett auf. "Ich liebe es, eine Mutter zu sein und ich liebe meine Kinder so sehr", schwärmt der TV-Star.

In den letzten Monaten hatten Larsa und Marcus immer wieder angedeutet, dass sie bald heiraten möchten. "Ich hoffe, dass wir bald heiraten werden. Ich habe das Gefühl, dass ich definitiv wieder heiraten werde", hatte Larsa in einem anderen Interview mit Us Weekly verraten.

Getty Images Larsa Pippen und Marcus Jordan

Instagram / larsapippen Marcus Jordan und Larsa Pippen im März 2023

Getty Images Larsa Pippen auf einer Party, November 2019

