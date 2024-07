Larsa Pippen und Marcus Jordan haben sich wieder getrennt!

Was ist bei den beiden denn nur los? Larsa Pippen (50) und Marcus Jordan (33) durchleben ein ständiges Auf und Ab in ihrer Liebesbeziehung. Erst im März dieses Jahres hatten sie ihre Trennung bekannt gegeben, nur um einige Wochen später wieder turtelnd am Strand gesehen zu werden. Anfang Mai wurde sogar gemunkelt, dass die beiden sich verlobt haben! Ihren 50. Geburtstag verbrachte sie allerdings ohne ihren Schatz. Im Interview mit Entertainment Tonight stellt Larsa jetzt klar: "Ich glaube, es ist aus. Ich meine, es ist aus, es ist aus, es ist aus. Und ich fühle mich gut."

Das Liebesdrama liegt jetzt hinter ihr. Statt sich mit einem gebrochenen Herzen herumschlagen zu müssen, konzentriert sie sich lieber auf andere Dinge. "Ich verbringe diesen Sommer damit, mich auf meine Kinder und meine Freunde und Familie zu konzentrieren. Ich will es einfach genießen und herausfinden, was Larsa will", erzählt sie weiter. Außerdem soll die ganze Sache zwischen ihr und dem Sohn von Michael Jordan (61) sowieso "nicht so tief" gegangen sein. Sie betont: "Ich hatte das Gefühl, dass andere Leute dachten, [meine Beziehung zu Marcus] sei eine größere Sache in unseren Familien, als sie es wirklich war. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass es nicht so war, das verspreche ich euch, Leute."

Die "Real Housewives of Miami"-Bekanntheit und der Basketballspieler lernten sich 2022 kennen und begannen ihre aufregende Romanze. Davor war sie mit Scottie Pippen (58) verheiratet, mit dem sie vier Kinder hat. Aktuell braucht sie zwar erst mal eine Pause von der Datingwelt, doch die US-Amerikanerin weiß schon ganz genau, wie sie sich ihren Traummann vorstellt: "Ich habe das Gefühl, dass ich an diesem Punkt meines Lebens in den Arm genommen werden möchte. Ich möchte getragen werden!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Larsa Pippen und Marcus Jordan, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / larsapippen Marcus Jordan und Larsa Pippen im März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, die Trennung ist diesmal endgültig? Ja, sieht ganz danach aus! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de