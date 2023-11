Bald Hochzeit? Larsa Pippen will Marcus unbedingt heiraten

Läuten etwa bald die Hochzeitsglocken? Seit 2022 sind der Reality-TV-Star Larsa Pippen (49) und der Basketballer Marcus Jordan (32) ein Paar. Schon vor einigen Wochen machten Gerüchte die Runde, dass die beiden bald den Schritt vor den Traualtar wagen wollen. Marcus scherzte bereits öffentlich, dass er und seine Liebste nach der perfekten Hochzeitslocation suchen würden. Nun befeuert auch Larsa die Gerüchte um eine baldige Hochzeit mit ihrem Marcus!

Gegenüber US Weekly plaudert die "The Real Housewives of Miami"-Protagonistin offen über ihren Wunsch nach einer Ehe. "Ich hoffe, dass wir bald heiraten werden. Ich habe das Gefühl, dass ich definitiv wieder heiraten werde", erklärt sie. Für den Reality-TV-Star sei ihr Liebster der perfekte Partner an ihrer Seite. Der Gedanke an eine gemeinsame Hochzeit lässt Larsas Herz höherschlagen. "Ich habe das Gefühl, dass ich es liebe, verheiratet zu sein", schwärmt sie.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Larsa vor den Traualtar schreiten würde. Ganze 24 Jahre lang war sie mit dem ehemaligen Basketball-Profi Scottie Pippen (58) verheiratet. Gemeinsam hat das Ex-Paar drei Kinder.

Instagram / larsapippen Marcus Jordan und Larsa Pippen im März 2023

Instagram / larsapippen Larsa Pippen und Marcus Jordan im Februar 2023

Getty Images Larsa und Scottie Pippen

