Sex-Zoff bei Dschungelcamp-Kandidaten Mike Heiter und Kim!

Was sie damit wohl meint? Die diesjährigen Dschungelcamp-Kandidaten sind bereits auf dem Weg nach Australien. Mit von der Partie: Realitystar Mike Heiter (31) und seine ehemalige TV-Liebschaft Kim Virginia Hartung (28). Die Fans spekulierten im Vorfeld, ob es ein Comeback geben könnte – doch nach Sex mit der Ex sieht es bei den beiden aktuell eher weniger aus. In den vergangenen Monaten herrschte Funkstille – bis jetzt. Kim macht Mike eine Ansage!

Während Mike sich im Bild-Interview zuversichtlich gibt, dass er seine Verflossene noch mal um den Finger wickeln könnte, nimmt Kim dem Casanova wenig später den Wind aus den Segeln. Sie wisse genau, welche Masche er im Dschungel anwenden werde. "Ich warte nur darauf, dann werde ich das als Grund nehmen, um mal die Wahrheit über Mike Heiter auszupacken", verkündet die Are You The One?-Bekanntheit.

Grundsätzlich schließt Kim Intimität im Busch nicht aus – nur eben mit Ex Mike. Kondome hat die 28-Jährige jedenfalls eingepackt. Einige anwesende Männer passen wohl in ihr Beuteschema. "Ich habe auch gehört, es gibt heiße Ranger, am Ende des Tages werde ich auf jeden Fall mit einem Typen nach Hause gehen", offenbart sie.

RTL Mike Heiter, Dschungelcamp-Kandidat 2024

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Oktober 2023

