"Habe Gänsehaut": So kommt Anna Ermakovas erste Single an!

Was sagen ihre Fans? Nach ihrem Sieg bei Let's Dance im vergangenen Jahr ist Anna Ermakova (23) auf der Überholspur. Im Juli schloss die Tochter von Boris Becker (56) und Angela Ermakova mit Bravour ihr Studium in Kunstgeschichte ab. Seither widmet sich das Model ihrer neuen Leidenschaft: dem Gesang. Nun hat die Beauty ihre erste Single veröffentlicht – wie kommt Annas musikalisches Debüt an?

Auf Instagram teilt die 23-Jährige einen Ausschnitt aus dem Musikvideo zu ihrem Coversong "Behind Blue Eyes". Ihre Fans zeigen sich von Annas gesanglichem Talent total begeistert. "Nur diesen kurzen Ausschnitt gesehen und habe jetzt schon Gänsehaut", schwärmt ein Follower. Ein zweiter User schließt sich an: "Wow, toll. Ich wusste gar nicht, dass du so super singen kannst."

Auch Annas Produzent ist hin und weg vom Talent seines Schützlings. Erst vor wenigen Tagen teilte Christian Geller ein paar Aufnahmen aus dem Tonstudio – und kam dabei gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Was aber an diesem Tag entstanden ist, ist eines der emotionalsten Stücke Musik, die ich in einem Vierteljahrhundert produziert habe."

