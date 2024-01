"Cringe": Die neue TV-Show "Dein Star, Dein Date" floppt!

Am 7. Januar startete die neue Kuppel-Show "Dein Star, Dein Date – Prominent verkuppelt". In der Sendung sucht ein Single mithilfe von acht Promi-Duos die große Liebe. Unter anderem versuchen sich Komiker Thomas Hermanns (60) und Schauspielerin Janine Kunze (49) als Kuppler. Jede Woche bekommen die Alleinstehenden dann verstärkt Unterstützung von einem wechselnden Star-Duo. Doch wie kommt die neue Datingshow bei den Fans an?

"'Dein Star, Dein Date' ein Format von Deppen für Deppen im Deppen-TV", lautet das vernichtende Urteil eines enttäuschten Fans auf X. "Meine Güte ist das alles cringe", äußert sich ein anderer. Die Quoten sprechen ebenfalls nicht für die neue Show. Laut DWDL konnte das Format von Sat. 1 lediglich 2,8 Prozent der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichen.

In der ersten Folge von "Dein Star, Dein Date" suchte Sylwia, die seit fünf Jahren Single ist, ihren Mr. Right. Die 39-Jährige begab sich mit den alleinstehenden Männern unter anderem auf einen Trimm-dich-Pfad oder versuchte sich im Stand-up-Paddling. Schlussendlich entschied sich Sylwia für den Kandidaten Sascha.

Anzeige

SAT.1 / Julian Essink Thomas Hermann und Janine Kunze

Anzeige

SAT.1 / Julian Essink Sila Sahin und Gülcan Kamps

Anzeige

SAT.1 / Julian Essink Eko Fresh und Sarah Bora

Anzeige

Wie findet ihr die neue Kuppel-Show "Dein Star, Dein Date – Prominent verkuppelt"? Mir gefällt das neue Format gut! Einfach nur schrecklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de