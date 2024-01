Tammy Slaton begeistert: Sie wiegt so wenig wie als Teenie!

Tammy Slaton (37) kann richtig stolz auf sich sein! Die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit hatte sich 2022 einer speziellen Operation unterzogen, um ihr starkes Übergewicht zu reduzieren – mit großem Erfolg. In den vergangenen Monaten hat die US-Amerikanerin schon einige Kilos verloren, kann wieder selbstständig laufen und braucht außerdem kein Sauerstoffgerät mehr. Nun erreicht Tammy einen weiteren Meilenstein!

In einem TLC-Clip auf Instagram stattet die 37-Jährige ihrem Arzt einen Besuch zu einer Nachuntersuchung ihrer OP ab. Als sie dort auf die Waage steigt, kann Tammy es gar nicht fassen: Sie wiegt nur noch 190 Kilo! "Ich war so besorgt wegen der Zahl, aber ich habe in sechs Monaten über 45 Kilo abgenommen. Das letzte Mal, als ich so wenig wog, war ich 15, 16. Es ist überwältigend, ich habe es wirklich geschafft", freut sie sich.

Auch die Fans des TV-Stars sind hellauf begeistert von dem krassen Abnehmerfolg. "Ich bin so stolz auf dich, Tammy, du hast es wirklich geschafft und dich angestrengt. Mach weiter so!", schreibt ein User unter einem von Tammys TikTok-Videos. Ein weiterer merkt an: "Es ist so motivierend zu sehen, wie du in diesen Tagen immer glücklicher wirst und absolut strahlst!"

Instagram / queentammy86 Die "Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit Tammy Slaton im Mai 2023

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton im August 2023

Instagram / https://www.instagram.com/queentammy86/ Tammy Slaton, TV-Star

