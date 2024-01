"The Honeymooners"-Star Joyce Randolph ist verstorben!

Traurige Nachrichten aus Hollywood! Jahrelang stand Joyce Randolph vor diversen Film- und Fernsehkameras. Die Darstellerin begann ihre schauspielerische Laufbahn schon früh. Bereits im zarten Alter von 19 Jahren zog sie nach New York, um an ihrer Karriere zu arbeiten. Große Bekanntheit erreichte die US-Amerikanerin vor allem durch ihre Rolle als Trixie Norton in der Serie "The Honeymooners". Die Serie gilt als eine der größten Komödien aller Zeiten. Nun ist Joyce im Alter von 99 Jahren verstorben.

Das gibt ihr Sohn Randy gegenüber TMZ bekannt. Joyce sei in ihrem Haus in New York City friedlich entschlafen. Um die Schauspielerin soll es schon länger nicht gut gestanden haben. Der TV-Star habe unter den Begleiterscheinungen seines hohen Alters gelitten. Sie sei schon seit einiger Zeit in einem Hospitz untergebracht gewesen.

In seinem Statement gab Randy bekannt, dass der Körper seiner Mutter eingeäschert werde. Statt Blumenspenden wünsche er sich, dass Geldspenden an den gemeinnützigen Verband "Entertainment Community Fund" geschickt werden.

Getty Images Joyce Randolph, Schauspielerin

