Wieder eine Spitze? Olli Pochers Sohn taucht im Podcast auf

Das dürfte Amira (31) mal wieder nicht gefallen! Seit der Trennung von Oliver Pocher (45) schießt der Komiker immer wieder gegen seine Ex. Seine Gefühle hat er sogar in einer eigenen Comedy-Tour namens "Der Liebeskasper" verarbeitet. Seit dem Ehe-Aus führt er seinen Podcast mit seiner ersten Ehefrau Sandy Meyer-Wölden (40) weiter. Nun hatte Olli und Amiras Sohn dort einen kleinen Gastauftritt!

"Jetzt kommt hier gerade mein Sohn rein", unterbricht Olli das Gespräch mit Sandy bei "Die Pochers! Frisch recycelt". Der Kleine kommt gerade aus dem Kindergarten – und hat nur eine Frage an seinen Papa: "Kann ich Schokolade?" Da lässt der fünffache Vater sich natürlich nicht zweimal bitten – und kann sich auch nicht verkneifen, wieder gegen Amiras Erziehungsmaßnahmen zu schießen. "Natürlich kannst du Schokolade haben. Bei mir können die Kinder essen, was sie wollen", betont er.

Olli und Amira haben zwei gemeinsame Söhne, die 2019 und 2020 zur Welt kamen. Die beiden Jungs leben abwechselnd bei ihrem Vater und bei ihrer Mutter – das geteilte Sorgerecht ist für die Moderatorin aber total hart. "Das ist für mich eine richtige Herausforderung, also da fließen schon einmal auch Tränen, wenn ich am Kinderzimmer vorbeilaufe und da keiner mehr drin liegt", gestand Amira in ihrem eigenen Podcast "Liebes Leben".

Anzeige

ActionPress Oliver und Amira Pocher

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Anzeige

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher mit ihrem Mann Oli und dem gemeinsamen Sohn, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de