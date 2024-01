Brust-OP: Chethrin Schulze hat zu wenig Milch zum Stillen!

Sie bekommt die Auswirkungen zu spüren! Chethrin Schulze (31) wurde durch ihre Teilnahme an Love Island bekannt. Im Anschluss ließ sich das TV-Sternchen die Brüste vergrößern – doch knapp zwei Jahre nach dem Eingriff ruderte sie wieder zurück: Sie bekam kleinere Implantate. Die damalige Operation scheint sich noch immer bemerkbar zu machen: Chethrin produziert zu wenig Milch, um ihren Sohn zu stillen.

In ihrer Instagram-Story beantwortet die Influencerin Fragen ihrer Follower. Einer möchte wissen, warum sie ihren kleinen Jungen zusätzlich zum Stillen noch mit Pre-Nahrung versorgt. "Weil durch meine Brustverkleinerung nicht genug Milch produziert werden kann. Es ist überhaupt ein Wunder, dass es klappt, da meine Nippel abgetrennt waren für die Operation", antwortet die Blondine ehrlich. Deswegen sei sie für jeden Tropfen Muttermilch dankbar.

Vor wenigen Tagen enthüllte die 31-Jährige in einem Instagram-Post den Namen ihres Kindes: Milan. "Tatsächlich wusste ich schon mit 20 Jahren, welchen Namen mein Sohn tragen soll und zufällig gefiel dieser Name meinem Partner auch so sehr", erklärte die Beauty. Sie habe den Namen ihres Sohnes lange zurückgehalten, da es sich auf Social Media in erster Linie um ihren Job handelt.

