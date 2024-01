Das sind die diesjährigen Critics'-Choice-Awards-Gewinner

Wer durfte in diesem Jahr den beliebten Preis mit nach Hause nehmen? Am Sonntagabend fand die Verleihung der Critics' Choice Awards zum 29. Mal statt – und die Nominierungsliste konnte sich wieder einmal sehen lassen: So galten unter anderem Margot Robbie (33), Bradley Cooper (49) und Ryan Gosling (43) als Favoriten des Abends. Doch wer konnte schlussendlich überzeugen? Promiflash hat für euch die Gewinner der Critics' Choice Awards zusammengefasst!

Als Abräumer des Abends galt der biografische Historienfilm "Oppenheimer": Der Kinohit gewann insgesamt acht Preise, darunter für den besten Film und für die beste Regie. Dicht dahinter platzierte sich Barbie auf der Gewinnerliste: Der Streifen erhielt sechs Auszeichnungen, unter anderem in den Kategorien "Beste Komödie" und "Bestes Kostümdesign". Aber auch für die Serien "Beef und "The Bear" lohnte sich der Abend – die Shows räumten jeweils vier Preise ab.

Paul Giamatti (56) setzte sich unter anderem gegen Cillian Murphy (47) und Leonardo DiCaprio (49) durch und gewann mit seiner Rolle in "The Holdovers" in der Kategorie "Bester Schauspieler". Der Preis für die "Beste Schauspielerin" ging in diesem Jahr an Emma Stone (35). Auch Robert Downey Jr. (58) hatte Grund zum Jubeln: Er gewann eine Auszeichnung als "Bester Nebendarsteller", während sich Da'Vine Joy Randolph den Preis in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" sicherte.

Anzeige

Getty Images Christopher Nolan, Regisseur von "Oppenheimer"

Anzeige

Getty Images Paul Giamatti bei den Critics' Choice Awards 2024

Anzeige

Getty Images Emma Stone bei den Critics' Choice Awards 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de