"Barbie" ist 18 Mal für die Critics' Choice Awards nominiert

Barbie begeistert weiterhin! Der Kinohit, in den Hauptrollen mit Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (43) zählt zu den meistgefeierten Filmen des Jahres. Neben entzückten Fans konnte der Kassenschlager auch die Kritiker überzeugen – das Werk von Greta Gerwig (40) kann am 7. Januar auf einen Golden Globe hoffen. Jetzt kommt der nächste Knaller: "Barbie" wurde in 18 Kategorien für die Critics' Choice Awards nominiert!

Das verkündete die offizielle Instagram-Seite des Filmpreises. "Herzlichen Glückwunsch an die Besetzung und die Crew von "Barbie" zu ihren 18 Nominierungen bei den Critics Choice Awards!", hieß es in dem kurzen Statement. Am 14. Januar kann Margot auf einen Preis als beste Schauspielerin hoffen, ihr Co-Star Ryan geht als bester Nebendarsteller ins Rennen. America Ferrera (39) kann für ihre Darbietung als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet werden.

Die Verleihung ist nicht nur für die Darsteller von großer Bedeutung. Dua Lipa (28), die musikalisch an der Komödie mitgearbeitet hatte, ist außer sich vor Freude. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Was für ein wilder Ritt, ein Teil dieses erstaunlichen Teams zu sein. Wow, ich bin so begeistert, mit "Dance The Night" eine [der Nominierten] zu sein – meine erste Nominierung für die Critics' Choice."

Ryan Gosling und Margot Robbie im Juli 2023 in London

America Ferrera mit Ryan Gosling bei einer Veranstaltung, Dezember 2023

Dua Lipa auf der Los Angeles-Premiere von "Barbie" im Juli 2023

