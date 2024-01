Insider: Dieser Star ist Ersatzkandidat fürs Dschungelcamp!

Wenn alle Stricke reißen, rückt er wohl nach! Am Freitag geht es endlich wieder los: Das Dschungelcamp geht in eine neue Runde. In diesem Jahr kämpfen Stars wie Cora Schumacher (47), Mike Heiter (31) oder auch Twenty4tim (23) um die heiß begehrte Wildnis-Krone. Vor wenigen Tagen machten sich alle Teilnehmer bereits auf den Weg nach Australien. Dort dürfen sie noch eine Runde entspannen, ehe es in den Busch geht. Und sollte einer der Stars ausfallen, hat man auch Ersatz im petto!

Wie Bild erfahren haben will, könnte Party-Sänger Tim Toupet (52) als Ersatzmann einspringen, sollte einer der Stars ausfallen. Angeblich soll der ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidat bereits in Australien sein und vor Ort streng abgeschirmt werden. Ob das wirklich stimmt, ist unklar. RTL dementierte die Gerüchte jedoch nicht, sondern ließ lediglich verlauten: "An Spekulationen beteiligen wir uns nicht."

Vor wenigen Tagen stattete Tim noch einem Beauty-Doc einen Besuch ab. Dort ließ sich der 52-Jährige mit Botox behandeln. Angeblich tat er das, um sich nach den Sommerhaus-Strapazen wieder besser zu fühlen. Doch könnte es sein, dass der Musiker sich insgeheim für den Dschungel ein wenig auffrischen ließ?

THÜRINGEN PRESS Tim Toupet bei der Carmen Nebel Show, 2019

Instagram / timtoupet Tim Toupet, Partysänger

RTL Tim Toupet, "Das Sommerhaus der Stars" 2023

