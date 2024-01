Nach Sommerhaus-Stress: Tim Toupet war beim Beauty-Doc!

War ihm der Stress der vergangenen Dreharbeiten etwa zu viel? Im vergangenen Jahr hatten die Fans Tim Toupet (52) und seine Partnerin Carina Crone in dem TV-Format Das Sommerhaus der Stars gesehen. Doch sonderlich wohl fühlte sich das Musikerpaar nicht – schlussendlich brachen Tim und Carina das Reality-TV-Format vorzeitig ab. Das Sommerhaus hat bei dem "So ein schöner Tag"-Interpreten dennoch so einige Spuren hinterlassen. Deswegen stattet Tim dem Beauty-Doc jetzt einen Besuch ab!

In einem Interview mit Bild macht der 52-Jährige jetzt deutlich, dass eine Korrektur nach den Strapazen bitternötig war. "Das Sommerhaus war eine sehr starke Herausforderung, und ich bin mit Menschen konfrontiert worden, von denen ich gar nicht wusste, dass es die überhaupt gibt", betont Tim. Mit einer Botox-Behandlung habe Tim jetzt nachgeholfen, denn vor allem seine Zornesfalte schien nach den Dreharbeiten zu "Das Sommerhaus der Stars" sehr gelitten zu haben. "Die Zornesfalte kann nach einer mentalen Belastung wie bei Tim stärker ausgeprägt sein. Es wurde eine Botox-Behandlung durchgeführt, die die Zornesfalte glättet und die darunter liegende Muskulatur entspannt", erklärt zudem sein behandelnder Arzt.

Doch damit nicht genug: Eine Nasenkorrektur mit Hyaluron-Fillern gab es direkt mit dazu! Umso motivierter startet Tim nun ins neue Jahr. "Ich bin froh, ins TV-Geschäft mit meinem richtigen Aussehen wieder zurückzukehren. In dem Jahr sind weitere TV-Projekte geplant, und ich habe richtig Lunte gerochen", freut sich der Partysänger nach seiner Beauty-Behandlung.

Anzeige

RTL Tim Toupet und Carina Crone im Sommerhaus 2023

Anzeige

Instagram / timtoupet Tim Toupet, Partysänger

Anzeige

Instagram / timtoupet Tim Toupet, Partysänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de