Rapperin Saweetie und Yung Gangster haben sich getrennt

Bei Saweetie (29) ist schon wieder alles aus und vorbei! Die Rapperin war seit 2018 mit ihrem Rap-Kollegen Quavo (32) durchs Leben gegangen, doch die Beziehung der Musiker scheiterte. Vor einigen Monaten wurde die "Best Friend"-Interpretin mit dem Rapper Yung Gangster in Verbindung gebracht – die beiden wurden sogar knutschend abgelichtet. Doch nun ist ihre Liebe schon wieder vorbei: Saweetie und YG haben sich getrennt.

Das berichtet unter anderem TMZ. Demnach haben Vertreter der beiden Künstler deren einvernehmliche Trennung nach sieben Monaten Beziehung bekannt gegeben. Beide würden nicht als Paar, sondern besser als Freunde funktionieren. Die zwei haben sich bislang allerdings noch nicht selbst zum Liebes-Aus gemeldet.

Zuvor hatten Saweetie und YG ihre Verbindung zueinander während eines romantischen Urlaubs in Mexiko bekannt gemacht. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden turtelnd in einem Resort, wie sie liebevolle Zärtlichkeiten im Pool austauschen. Auf einem der Bilder hält YG die Musikerin eng im Arm und küsst sie, während Saweetie am Rand des Pools lehnt.

Getty Images Saweetie bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2022

Getty Images YG, Coachella 2023

Getty Images Saweetie, Rapperin

