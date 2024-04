Von wegen Trennung: Saweetie turtelt mit YG auf Coachella

Anfang des Jahres hatten immer wieder die Gerüchte die Runde gemacht, dass sich Saweetie (29) und Yung Gangster nach nur wenigen Monaten Beziehung getrennt hätten. Die beiden Musiker trotzen den Gerüchten um ihre Liebe seither – so auch auf dem diesjährigen Coachella! Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, besuchten Saweetie und YG am Samstag das beliebte Festival – dabei wirkten die 29-Jährige und ihr fünf Jahre älterer Partner verliebter denn je. Doch auch modisch konnten sich die beiden sehen lassen: Saweetie trug eine hellblaue Jeansjacke mit auffälligen rosafarbenen Pelzärmeln und einen Louis-Vuitton-Schal als Stirnband, während sich YG in einer schwarzen Hose und einer weißen Bomberjacke präsentierte.

Im Frühjahr vergangenen Jahres waren die beiden Rapper erstmals in Verbindung gebracht worden, nachdem sie gemeinsam das alljährliche Musikfestival besucht hatten. Kurz darauf erwischte man die beiden Turteltauben knutschend in Mexiko: Dem Medium lagen damals Bilder vor, die Saweetie und Yung Gangster turtelnd in einem Resort zeigten, während sie einige Küsse und Zärtlichkeiten austauschten. Im Januar berichtete dann jedoch TMZ, dass Vertreter der beiden Künstler ihre einvernehmliche Trennung nach sieben Monaten Beziehung bekannt gaben – Saweetie und Yung Gangster hätten als Freunde besser funktioniert. Wenige Wochen später sorgten die beiden dann aber für Klarheit und verdeutlichten, dass sie weiterhin ein Paar sind: Dem Medium lag ein Video, in dem der 34-Jährige seine Liebste bei einem Auftritt auf die Bühne holt. Als Saweetie kurz darauf die Bühne wieder verlässt, ruft er ihr "Ich liebe dich, Mädchen!" hinterher.

Vor ihrer Beziehung mit YG ging Saweetie mit ihrem Musikkollegen Quavo (33) durchs Leben: Seit 2018 waren die beiden ein Paar, im März 2021 machten schließlich erstmals Spekulationen die Runde, dass sich die beiden Musiker getrennt haben. Kurz darauf bestätigte die "Best Friend"-Interpretin tatsächlich das Liebes-Aus. "Ich bin Single. Ich habe zu viel Verrat und Schmerz hinter den Kulissen ertragen müssen, für eine falsche Erzählung, die im Umlauf ist, um meinen Charakter herabzuwürdigen", schrieb Saweetie auf X und deutete dabei an, dass Quavo ihr wohl nicht immer treu gewesen war: "Mit Geschenken lassen sich keine Narben heilen und die Liebe ist nicht echt, wenn die Intimität anderen Frauen geschenkt wird."

Der heute 33-Jährige schien die Vorwürfe seiner Verflossenen nicht auf sich sitzen lassen zu wollen und feuerte kurz darauf in einem Post zurück. "Normalerweise äußere ich mich nicht zu solch privaten Dingen, aber ich muss das jetzt ansprechen, damit keine Unwahrheiten gestreut werden. Ich habe dich wirklich geliebt und bin ziemlich enttäuscht darüber, dass du das alles gemacht hast. Du bist nicht die Frau, für die ich dich gehalten habe", erklärte Quavo ebenfalls auf der Social-Media-Plattform.

Getty Images Saweetie, Rapperin

Getty Images Saweetie and Quavo im Dezember 2019

Getty Images Saweetie and Quavo, Musiker

