Saweetie bewunderte Cousine Gabrielle Union schon als Kind

Rapperin Saweetie (30) hat kürzlich verraten, dass sie von ihrer berühmten Cousine, der Schauspielerin Gabrielle Union (52), immer noch beeindruckt ist. Obwohl die beiden verwandt sind – Saweeties Vater ist Gabrielles Cousin ersten Grades – fühlt sich die Musikerin in der Gegenwart von Gabrielle oft noch überwältigt. Bei einer Veranstaltung von Smirnoff Lemonade in Los Angeles erzählte Saweetie gegenüber Us Weekly von ihrer Bewunderung: "Als ich ein junges Mädchen war, war ich so schüchtern in ihrer Nähe."

Als Kind bewunderte Saweetie ihre Cousine vor allem aus der Ferne bei Familientreffen. "Sie war schon immer so schön. So strahlend", schwärmte sie. "Ich hatte einen großen 'Crush' auf sie." Heute seien die beiden enger verbunden, und Gabrielle teile gerne ihre Erfahrungen aus der Unterhaltungsbranche mit Saweetie. "Sie gibt mir so viele Weisheiten mit, wann immer wir uns sehen", verriet die Sängerin bereits 2021 in einem Interview mit Access Hollywood. Die beiden unterstützen sich auch in den sozialen Medien: Gabrielle teilte dieses Jahr ein Video auf Instagram, in dem sie ein von Saweetie inspiriertes Gericht zubereitet und es ihr stolz per FaceTime präsentiert.

Abseits des Familienlebens ist Saweetie momentan als Markenbotschafterin für Smirnoff Lemonade aktiv. "Smirnoff erinnert mich an die besten Zeiten im College", erzählte sie lachend. "Es ist schön, jetzt mit einer Marke zusammenzuarbeiten, mit der ich wirklich eine Verbindung habe." Die Kalifornierin, die in einer Beziehung mit Rapper YG ist, hat an der San Diego State University und der University of Southern California studiert und pflegt bis heute enge Freundschaften aus ihrer Studienzeit.

Getty Images Gabrielle Union, 2018

Getty Images Saweetie, Rapperin

