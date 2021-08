Traumhaft schöne Red-Carpet-Bilder aus Venedig! Auf dem bekannten Markusplatz der Lagunenstadt fand am Wochenende ein besonderes Fashion-Event statt. Dolce & Gabbana lud zur Alta-Moda-Show ein und modebewusste Stars ließen sich da natürlich nicht zweimal bitten: Heidi Klum (48), Jennifer Lopez (52) und Co. gaben sich die Klinke in die Hand und versuchten sich mit ihren Outfits aus der neuen Kollektion der Designermarke zu übertrumpfen.

J.Lo nutzte die Fashion-Veranstaltung zwar nicht für einen ersten Paar-Auftritt mit Ben Affleck (49) nach ihrem Liebes-Comeback – die Blicke der Anwesenden hatte sie trotzdem auf ihrer Seite: Die Sängerin präsentierte sich in einem mit Steinen besetzten Bralette und einer geblümten Hose. Dazu kombinierte die 52-Jährige ein bodenlanges Cape.

Für besonders viel Glamour sorgten auch Heidi Klum und ihre Tochter Leni (17). Während das Topmodel mit seinem Ehemann Tom Kaulitz (31) über den roten Teppich schritt, stellte sein Nachwuchs sich dem Blitzlichtgewitter ganz allein. Für Leni war die Show noch aus einem anderen Grund besonders: Sie durfte für den Designer über den Laufsteg laufen.

Während Leni und Heidis Kleider noch verhältnismäßig schlicht waren, trumpften andere Promis mit ihren Looks so richtig auf. Doja Cat (25) erschien in einem pompösen Ballonkleid, Saweetie (27) kam in einem Metallkleid – und Bebe Rexha (32) machte einen auf Punklady. Mit zum Irokesen gestylten Haaren und einem hautengen Dress machte die Sängerin die Fotografen wild.

Weniger wild, dafür umso niedlicher war die Ankunft von P. Diddys (51) Töchter Chance, D'Lila und Jessie James. Die Mädchen kamen in Tüllkleidern zum Fashion-Spektakel. Und genau wie Leni durften auch sie die neue Kollektion von Dolce & Gabbana auf dem Catwalk präsentieren.

Actionpress/ Backgrid Jennifer Lopez, August 2021

Actionpress / Starpix / picturedesk.com Heidi Klum und Tom Kaulitz in Venedig

Actionpress / Manuele Mangiarotti / IPA/Empics Leni Klum in Venedig, August 2021

Actionpress / Starpix / picturedesk.com Doja Cat, August 2021

Actionpress / Starpix / picturedesk.com Saweetie beim Event von Dolce & Gabbana in Venedig

Actionpress / Starpix / picturedesk.com Bebe Rexha beim Event von Dolce & Gabbana in Venedig

Actionpress / Manuele Mangiarotti / IPA/Empics P. Diddys Töchter D'Lila und Jessie James in Venedig

