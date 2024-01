Schlechte Laune: Prinz Andrew ist auf strikter Neujahrs-Diät

Prinz Andrew (63) will sich wohl mehr auf seine Gesundheit konzentrieren. Der jüngere Bruder von König Charles III. (75) hat skandalreiche Jahre hinter sich: Ihm wird vorgeworfen, Teil von Jeffrey Epsteins (✝66) Sexring gewesen zu sein. Im Zuge dessen wurden ihm unter anderem seine militärischen Titel entzogen. Die ganzen Strapazen haben den Royal offenbar körperlich zugesetzt. Daran will er jetzt aber etwas ändern: Prinz Andrew soll aktuell auf Diät sein!

Wie ein Insider gegenüber The Sun verrät, habe sich der Herzog von York als Neujahrsvorsatz vorgenommen, an seinem Wohlbefinden zu arbeiten. "Andrew hat eine schreckliche Laune und ist noch mürrischer als sonst. Aber das hat nichts mit den entsiegelten Gerichtsakten zu tun. Es liegt daran, dass er eine spezielle Diät macht", meint die Quelle. Der 63-Jährige scheint mit seiner Ernährungsumstellung aber nicht so gut klarzukommen: "Er hasst sie und sie macht ihn reizbar."

Auch wenn die neuen Entwicklungen im Epstein-Fall nicht der Hauptgrund für seine mürrische Stimmung sein sollen, könnten sie ihn sehr belasten. In den kürzlich enthüllten Listen und weiteren Dokumenten taucht der Name des in Ungnade gefallenen Prinzen fast 70 Mal auf. Außerdem wird ihm, wie das Blatt berichtet, darin erneut Missbrauch Minderjähriger vorgeworfen.

Getty Images Prinz Andrew bei einem Golfspiel, 2018

Getty Images Prinz Andrew im April 2023

Getty Images Jeffrey Epstein, US-Milliardär

