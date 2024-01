Sexskandal: Es gibt wieder neue Vorwürfe gegen Prinz Andrew!

Muss sich Prinz Andrew (63) schon bald vor Gericht verantworten? Aktuell ist der Bruder von König Charles (75) mal wieder in aller Munde – jedoch nicht im positiven Sinne. Im Falle des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (✝66) wurden in dieser Woche bedeutende Dokumente veröffentlicht. Diese zeigten, wie involviert der Royal in die Machenschaften des Unternehmers gewesen sein soll. Doch damit nicht genug: Andrew soll sogar von Jeffreys sexuellem Missbrauch gewusst haben!

Die neuen Dokumente stammen laut Daily Mail von einem Gerichtsprozess gegen Jeffreys damalige Komplizin Ghislaine Maxwell (62) aus dem Jahr 2015. Die Unterlagen sollen unter anderem bezeugen, dass Andrew von den kriminellen Aktivitäten des Unternehmers gewusst hat. In einem Auszug sei demnach unter dem Namen des Prinzen vermerkt: "Hat Kenntnis von Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epsteins sexuellem Menschenhandel und der Interaktion mit Minderjährigen."

Weder Andrew selbst noch das britische Königshaus haben sich bislang zu den aktuellen Vorwürfen geäußert. Während die Luft für den 63-jährigen Royal immer dünner wird, rieten Experten Charles nun, den Kontakt zu seinem Bruder endgültig abzubrechen. "Der König wäre gut beraten, die Beziehungen zu seinem Bruder vollständig zu beenden", meinte Robert Jobson, der Biograf des Königs, gegenüber The Sun.

MEGA Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein

Getty Images Prinz Andrew im September 2022

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III. im Juni 2015

