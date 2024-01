Wegen Stress: Rebel Wilson hat rund 14 Kilogramm zugenommen

Sie findet ehrliche Worte. Vor vier Jahren hatte Rebel Wilson (43) beschlossen, ihr Leben umzukrempeln und abzunehmen. Seither ließ die Schauspielerin die Pfunde purzeln und verlor über 35 Kilogramm. Stolz präsentiert Rebel daraufhin ihren erschlankten Körper auf den roten Teppichen oder auch im Netz. Nun verrät der Filmstar aber überraschend, dass er seit seiner Abnahme etwa 14 Kilogramm wieder zugenommen habe – und darunter leide Rebel sehr.

Auf ihrem Instagram-Account macht die 43-Jährige jetzt ein ehrliches Geständnis. "Durch die harte Arbeit habe ich wegen des ganzen Stresses 14 Kilogramm zugenommen! Ich habe deshalb ein schlechtes Gewissen... Das sollte nicht sein, aber es ist so", gibt Rebel preis. In den vergangenen Monaten hatte sie sich vor allem auf ihre Memoiren und neue Filmprojekte konzentriert, wodurch sie "den Fokus auf meinen gesunden Lebensstil verlor".

Wie Mirror bereits berichtete, sprach Rebel in einem Interview von einem tiefergehenden Auslöser, der zu ihrem beachtlichen Gewichtsverlust beitrug. Demnach habe ihr die Erinnerung an ihren verstorbenen Vater dabei geholfen, ihre Esssucht in den Griff zu bekommen. Zudem hatte sich Rebel nach seinem Tod für eine lange Zeit in Therapie begeben.

