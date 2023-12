Rebel Wilson teilt in Biografie herzzerreißende Momente!

Sie hat viel Herzblut und Ehrlichkeit hineingesteckt! Die meisten kennen Rebel Wilson (43) als humorvolle und lebensfrohe Schauspielerin, die ihr Talent in Filmen wie Pitch Perfect oder "How To Be Single" unter Beweis gestellt hat. Doch in ihrer Biografie "Rising Rebel" wird die Australierin über all ihre Facetten auspacken und zeigen, wie die Vergangenheit sie zu dem Menschen machte, der sie heute ist – Rebel zeigt auch Seiten von sich, die so keiner erwartet hat!

Die Vorbereitung für die Veröffentlichung ihres Buches am 2. April 2024 läuft auf Hochtouren, wie die Komikerin in ihrer Instagram-Story zeigt. Während sie die ersten Exemplare ihres Buches signiert, erzählt sie voller Begeisterung: "Ich kann es kaum erwarten, dass ihr es lest. Ihr werdet eine ganz neue Seite von mir sehen, eine Menge lustige, aber auch ernste Dinge." Rebel hoffe, dass die Leser es genauso lieben werden, wie sie es geschrieben hat, "auch wenn es manchmal herzzerreißend und emotional ist", verrät die 43-Jährige.

Das Schreiben ist nicht das Einzige, was sie in letzter Zeit auf Trab hält. Wie die "Hustler"-Darstellerin im Netz erzählt, stand für sie auch die Produktion eines Actionfilmes in Savannah und die Regie eines weiteren Films in Australien an. Nach all diesem Stress gönnte sich Rebel vor den Weihnachtsfeiertagen eine Auszeit mit ihrer Partnerin Ramona Agruma und ihrer kleinen Tochter auf den Fidschi-Inseln.

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson auf Fiji

