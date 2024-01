Auch dieser Star soll Ersatzkandidat fürs Dschungelcamp sein

Auch sie könnte noch ins Dschungelcamp ziehen! Am Freitag geht es endlich wieder los: Die Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt werden sich in den australischen Busch wagen, um dort um die begehrte Dschungelkrone zu kämpfen. In diesem Jahr nahmen unter anderem Mike Heiter (31), Cora Schumacher (47) oder Anya Elsner (20) den weiten Weg nach Down Under auf sich. Doch was ist, wenn einer der Camper ausfällt? Angeblich soll eine weitere Kandidatin bereit sein, sich den Schlangen und Spinnen zu stellen!

Das will jetzt Bild erfahren haben. Demnach soll Cathy Lugner (34) als Ersatz einspringen, sollte ein Kandidat des diesjährigen Casts überraschend ausfallen. Angeblich befindet sich die Ex von Richard Lugner (91) bereits in Australien und wartet dort auf ihren Einsatz.

Cathy soll aber nicht die Einzige sein, die im Fall der Fälle einspringen könnte. Wie das Blatt bereits zuvor berichtete, steht auch der Sänger Tim Toupet (52) als Ersatzmann bereit. Auch der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat soll sich bereits in Australien befinden und vor Ort abgeschirmt werden. RTL bestätigte die Spekulationen bislang aber noch nicht.

ActionPress Cathy Lugner, Influencerin

Instagram / catherineee Cathy Lugner, TV-Bekanntheit

THÜRINGEN PRESS Tim Toupet bei der Carmen Nebel Show, 2019

