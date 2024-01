Neuerungen: Das sind die diesjährigen Dschungelcamp-Regeln!

The Regels sind bekanntlich die Regels. Bald werden sich zwölf Prominente in das Abenteuer ihres Lebens stürzen. Im berühmt-berüchtigten Dschungelcamp werden sie dabei sicherlich nicht nur durch die harten Prüfungen an ihre Grenzen kommen. Dafür scheinen auch die offiziellen Regeln der diesjährigen Staffel zu sorgen. Und diese weisen auch so einige Neuerungen für die baldigen Camper des australischen Busches auf. Das sind die Dschungelcamp-Regeln im Jahr 2024!

Auf Instagram teilt der offizielle Account der Show den Leitfaden. Neben üblichen Punkten wie der Nachtwache, dem Tragen der Mikros und der Sauberkeit im Camp wird sich für die Stars jedoch auch das ein oder andere ändern. Demnach darf nach Einbruch der Dunkelheit keiner von ihnen das Zentrum des Camps verlassen. Ob das dann auch für nächtliche Toilettengänge gelten wird, bleibt abzuwarten. Vor allem eine Neuerung wird jedoch sicherlich für viel Gesprächsstoff sorgen. "Der Star, der am Vortag die Dschungelprüfung bestreiten musste, darf bei der nächsten Wahl nicht nominiert werden", heißt es da.

Während die Richtlinien den Promis sicher einiges abverlangen werden, betritt eine Kandidatin das Camp zusätzlich mit einer ganz persönlichen Regel. Denn während ihres Aufenthalts darf Anya Elsner (20) nicht über das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Mutter sprechen. Tut sie das, droht diese ihr mit einer Klage. Das Ex-GNTM-Girl selbst scheint die Drohung jedoch nur wenig zu interessieren.

RTL Lucy Diakovska, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

RTL Fabio Knez, Dschungelcamper 2024

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Model

