Giftige Insekten: Sind die Dschungelcamper etwa in Gefahr?

Was ist da los? In wenigen Tagen ist es endlich wieder so weit: Das Dschungelcamp geht am Freitag in die nächste Runde und die deutschen Promis können wieder einmal beweisen, was in ihnen steckt. So wie es scheint, ziehen die Teilnehmer auch schon in Kürze ein – das deuten zumindest Influencer Twenty4tim (23) und Ex-Are You The One?-Kandidatin Kim Virginia Hartung (28) im Netz an. In Australien warnt man allerdings gerade vor einem gefährlichen Feuerameisen-Befall. Was bedeutet das für die Dschungelcamper?

Down-Under-Experte Dr. Bob (73) spricht im Interview mit RTL Klartext: "Feuerameisen zählen zu den giftigsten Ameisen der Welt. Sie beißen und hinterlassen ihr Gift unter der Haut." Das sei äußerst schmerzhaft und könne auch tödlich enden, wenn man von mehreren auf einmal befallen wird. Für Mike Heiter (31), Lucy Diakovska (47) und Co. bestehe aber vorerst keine Gefahr. "Unser Natur-Experte beobachtet ganz genau, ob sich in dem Camp-Areal Feuerameisen angesiedelt haben. Bis jetzt sind keine entdeckt worden“, erklärt der australische Paramedic.

Für den Fall, dass ein Kandidat krankheitsbedingt ausfallen sollte, habe die Produktion laut Bild wohl vorgesorgt. Das Boulevardblatt will herausgefunden haben, dass Schlagerstar Tim Toupet (52) und Model Cathy Lugner (34) bereit seien, sich den Schlangen und Spinnen zu stellen. Eine Bestätigung seitens RTL gab es bisher aber noch nicht.

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim mit seiner Mutter

Anzeige

Getty Images Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

Anzeige

Instagram / catherineee Cathy Lugner im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de