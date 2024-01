Abschied! Ziehen die Stars jetzt ins Dschungelcamp ein?

Geht es jetzt endlich los? Schon seit Wochen sind die Fans voller Vorfreude – denn die neue Staffel des Dschungelcamps steht in den Startlöchern! Prominente wie Mike Heiter (31), David Odonkor (39) und Sarah Kern (55) warten nur darauf, ihr Können im australischen Busch unter Beweis zu stellen. Dafür jetteten die Stars bereits nach Down Under. Und nun scheint der Countdown zu beginnen: Die Celebritys ziehen jetzt offenbar in den Dschungel!

Das deuten zumindest die Camper Twenty4tim (23), Kim Virginia Hartung (28) und Lucy Diakovska (47) auf Instagram an. Der Influencer teilt dort nämlich einen emotionalen Post, in dem er sich von seiner Community erst einmal verabschiedet: "Das ist mein Abschied. Es ist so weit und ich muss euch tschüss sagen! Macht es gut, ich liebe euch!" Und auch Kim sagt im Netz schon Adieu: "Es geht jetzt wohl bald los, meine Zuckermäuse! Das hier ist wohl mein letzter Post von mir persönlich…"

Es scheint, als müssten die Stars sich nun vom Luxus verabschieden und den Weg ins Camp antreten. Am Freitag dürfen sich die Fans den Einzug der Kandidaten dann im Fernsehen anschauen – und dieser könnte sich spektakulär gestalten. In den vergangenen Jahren reisten die Camper bereits mit Helikoptern oder sogar Gleitschirmen an.

Twenty4tim, Dschungelcamp-Teilnehmer 2024

Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

Die Promis im Dschungelcamp

