Dieser Star ist für Dr. Bob Anwärter auf die Dschungelkrone!

Dr. Bob (73) ist sich sicher! Am Freitag heißt es endlich wieder "Ich bin ein Star. Holt mich hier raus". In der 20. Staffel des Dschungelcamps kämpfen Stars wie Felix von Jascheroff (41), Cora Schumacher (47) oder auch Twenty4tim (23) um die berühmt-berüchtigte Dschungelcamp-Krone. Diese wollen sich die Promis mithilfe von möglichst vielen gewonnenen Ekelprüfungen und den Zuschauer-Votes ergattern. Dafür zogen sie bereits in das Camp. Und Dr. Bob stellt gleich mal eine Prognose, wer der nächste Dschungelkönig wird!

Ehe es am Freitag für die Stars so richtig losgeht, nahm der beliebte TV-Doktor den diesjährigen Cast mal genauer unter die Lupe. Wer hat seiner Meinung nach das Zeug zum nächsten König oder zur nächsten Königin der Wildnis? "Lucy. Aktuell – und wahrscheinlich bis zum Ende der Show – ist sie meine Favoritin [...] ich liebe extrovertierte Persönlichkeiten. Sie hat eine gute Chance", schwärmt Bob im Interview mit RTL von Lucy Diakovska (47).

Dem Start des Dschungelcamps fiebern die Fans voller Vorfreude entgegen. Ein gewisses Maß an Drama ist bereits jetzt schon vorprogrammiert. Denn in Australien warnen Experten gerade vor einem gefährlichen Feuerameisen-Befall. Für die Camper bestehe diesbezüglich aber keine Gefahr. "Unser Natur-Experte beobachtet ganz genau, ob sich im Camp-Areal Feuerameisen angesiedelt haben. Bis jetzt sind keine entdeckt worden“, erklärte der Down-Under-Fachmann.

RTL Deutschland Die Dschungelcamp-Kandidaten 2023

RTL Lucy Diakovska, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow

