Es ist so weit: Die Dschungelcamp-Stars werden abgeholt!

Jetzt wird es ernst! Am Freitag geht das Dschungelcamp in eine neue Runde. Die Kandidaten und ihre Begleiter befinden sich bereits seit einigen Tagen in Australien, wo das legendäre Abenteuer starten wird. Im Hotel mussten sich die Stars an so einige Regeln halten, bevor sie in den Busch ziehen. Nun geht es ans Eingemachte: Die Promis befinden sich auf dem Weg in den Dschungel!

In ihrer Instagram-Story schreibt Teilnehmerin Leyla Lahouar: "Hey Minions. Wenn ihr das hier liest, bin ich auf dem Weg ins Dschungelcamp. Oh Mann, ich bin so aufgeregt." Auch Reality-Sternchen Kim Virginia Hartung (28) meldet sich zu Wort: "Wenn ihr das hier lest, hat mein Schatzi meinen Kanal übernommen und ich bin unterwegs in das Abenteuer Dschungel." Twenty4tim (23) verriet ebenfalls, dass er unterwegs sei. Auch Lucy Diakovska (47) setzt ihre Community in Kenntnis, dass es "losgeht".

Bevor die unangenehme Reise starten konnten, mussten sich die Teilnehmer wiegen lassen. In einem Video auf dem offiziellen Instagram-Account der Show ist zu sehen, dass Leyla vor dem Camp 58,4 Kilo wiegt. Bei Kim sind es 68,5 Kilo und Lucy bringt 53,8 Kilo auf die Waage.

