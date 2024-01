Sicherer Sex: Im Dschungelcamp gibt es dieses Jahr Kondome!

Im Dschungelcamp darf geflirtet, gefummelt und auch geschnackselt werden – aber nur sicher! Am Freitag öffnet der australische Busch endlich seine Tore und lässt zwölf Stars und Sternchen herein. Unter den Kandidaten sind in diesem Jahr auch einige ehemalige Teilnehmer aus Datingshows. Mike Heiter (31) und Kim Virginia Hartung (28) hatten bei Are You The One – Reality Stars in Love sogar schon Sex miteinander. Und dem steht auch im Dschungel nichts im Weg: Für Kondome ist gesorgt!

Wie RTL berichtet, stehen den Stars im Regenwald neben anderen Hygieneartikeln auch Verhütungsmittel zur Verfügung. Im Dschungeltelefon finden die Promis ab Freitag also nicht nur Tampons, sondern auch Kondome – denn die Produktion will ungeschützten Geschlechtsverkehr vermeiden! Ob Mike, Kim und Co. das ausnutzen werden?

Mike dürfte im Camp durch die vielen schönen Frauen abgelenkt werden – da ist sich zumindest seine Ex Laura Morante (33) sicher. "Seine Herausforderungen sind eher die Frauen", erklärte sie zuletzt im Interview mit Promiflash. Sie sei sich zudem sicher, dass die Girls um ihren Ex buhlen werden.

RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

RTL / Frank Beer Mike Heiter, Realitystar

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Laura Morante, Realitystars

