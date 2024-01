Wie schätzt Mike Heiters Ex seine Chancen im Dschungel ein?

Wünscht sie ihm Glück? Mike Heiter (31) ist Teil des diesjährigen Dschungelcamps. Weil es schon in ein paar Tagen losgeht, machten er und seine Begleitung Eugen Lopez sich bereits auf den Weg nach Australien. Dort angekommen, wird er sich einigen schweren Herausforderungen und auch einer Verflossenen stellen müssen. Ob er das meistern wird? Seine Ex Laura Morante (33) glaubt tatsächlich an Mike!

Die Reality-TV-Bekanntheit ist sich sicher, dass der "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Kandidat vor allem bei den Prüfungen abliefern wird! "Die Challenges, die wird er so gut meistern, das ist ganz klar. Er fürchtet sich vor nichts", betont Laura im Interview mit RTL – eine Sache könnte ihm jedoch trotzdem die Zeit am Lagerfeuer erschweren: "Seine Herausforderungen sind eher die Frauen." Das kann Mikes Ex wohl am besten einschätzen. Nichtsdestotrotz gönnt sie ihm den Sieg.

Tatsächlich wird der Are You The One – Reality Stars in Love-Boy in der Show auf seinen Flirt Kim Virginia Hartung (28) treffen. Hinter ihnen liegt Sex im TV und eine längere Kennenlernphase. Ob das dort ein Thema wird? Die Bachelor-Bekanntheit schließt ein Comeback mit Mike schon mal aus. Stattdessen würde sie ihn gerne mit der Teilnehmerin Leyla Lahouar verkuppeln wollen.

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Influencerin

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Laura Morante im Juli 2021

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Oktober 2023

Was denkt ihr, wird die größte Schwierigkeit für Mike im Dschungelcamp sein? Die Prüfungen mit Tieren. Die Frauen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



