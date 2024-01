Vor Dschungelcamp-Start: Sie schrieb noch fix ein Testament!

Das Abenteuer im Dschungelcamp ist offiziell gestartet. Am Donnerstag um 5:30 Uhr Ortszeit haben sich die Stars auf den Weg in den australischen Busch gemacht. Dass im Dschungel die ein oder andere Gefahr lauert, ist hinreichend bekannt: Neben ekligen Prüfungen mit Schlangen und Spinnen müssen sich die diesjährigen Kandidaten auch vor einem Feuerameisen-Befall im Camp fürchten. Ein TV-Sternchen hat daher direkt vorgesorgt und ihren letzten Willen zu Papier gebracht!

Leyla Lahouar teilt vor ihrem Aufbruch ein lustiges Video mit den Fans auf Instagram. In einem Notizbuch hat das einstige Bachelor-Girl noch schnell die wichtigsten Sachen niedergeschrieben. Falls Leyla wegen ihres "spektakulären Spektakels" den Dschungel nicht überleben sollte, sei so immerhin ihr Testament in trockenen Tüchern. Das Realitysternchen betitelt sich selbstironisch als Z-Promi und urteilt hart: "Alles bekommt die Mutter, der Rest soll weiter träumen."

Bei ihren Fans im Netz kommt der kleine Scherz sehr gut an. "Die Leyla wird richtig Leben da reinbringen", freut sich ein Nutzer. "Die spinnt", lacht ein anderer. Davon wird die Beauty jedoch nichts mehr mitbekommen haben – die Camper mussten bereits gestern ihre Smartphones abgeben.

Anzeige

RTL Leyla Lahouar, Dschungelcamp-Kandidaten 2023

Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Leyla Lahouar, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de