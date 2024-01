Alltag mit Baby ist für Hannah Kerschbaumer "oft stressig"

Hannah Kerschbaumer (31) hat mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist Ende Dezember zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Chris durfte sie einen kleinen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Kurz nach der Geburt musste Hannah mit dem kleinen Joshua allerdings schon wieder ins Krankenhaus. Er hatte einen verstopften Tränenkanal. Doch auch zurück zu Hause ist es für Hannah mit dem Baby nicht immer leicht.

Auf Instagram gibt die Zahnmedizin-Studentin ehrliche Einblicke in ihren neuen Alltag, in dem es manchmal drunter und drüber geht. In den vergangenen Wochen habe sie schließlich zahlreiche Nachrichten erhalten, dass bei ihr alles so einfach aussehe. Doch Hannah stellt klar: "Jedes Baby ist anders und man kann kein Baby mit einem anderen vergleichen." Außerdem sind sie und ihr Ehemann Chris beide selbstständig und können von zu Hause aus arbeiten – daher sei es viel einfacher, sich um ihren Nachwuchs zu kümmern. Zudem sehe man auf Social Media auch immer nur kleine Ausschnitte: "Tatsache ist: Auch bei uns ist es oft sehr sehr stressig."

Hannahs Sohn hatte ziemlich lange auf sich warten lassen. 13 Tage nach dem errechneten Termin musste die Geburt schließlich eingeleitet werden. "Wir sind aktuell noch im Krankenhaus und ich melde mich, sobald ich alles verarbeitet habe. Es lief alles anders als erwartet, war aber dennoch wunderschön", erklärte sie anschließend.

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und Chris im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Freund Chris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de