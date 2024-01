Amira Pocher schickte Kids wegen Südafrika-Urlaub zu Olli

Er nimmt wie immer kein Blatt vor den Mund. Im August gaben Oliver (45) und Amira Pocher (31) ihre Trennung bekannt. Während dem Komiker das Ende der Beziehung ziemlich zu schaffen macht, bläst die Moderatorin offenbar alles andere als Trübsal: Die zweifache Mutter genoss nämlich eine sonnige Auszeit in Südafrika – und zwar zusammen mit ihrem neuen Flirt Christian Düren. Aber was hält eigentlich Olli davon?

In der aktuellen Podcastfolge von "Die Pochers – Frisch recycelt" macht der 45-Jährige seinem Ärger Luft – und zwar in Form einer deftigen Lästerattacke! "Amira wusste, wie mein Tourplan aussieht. Der ist jetzt nicht geheim", schildert er und wettert dabei gegen seine Noch-Ehefrau: "Wenn man dann sagt: 'Jetzt nimmst du einfach mal die Kinder' – [...] das finde ich einfach uncool."

Doch damit noch nicht genug an Sticheleien. In der neuen Episode macht Olli abermals klar, was er von Amiras Liaison mit Christian Düren hält. "Wenn man in der Öffentlichkeit steht und noch einen Nachnamen trägt, ist es ein bisschen anders", findet er. Für ihn sei das Ganze daher mehr als fragwürdig: "Es ist für mich schwer nachzuvollziehen, warum man sich dann in Südafrika in Camps Bay mitten auf den Marktplatz stellt und rumknutscht."

Instagram / amirapocher Amira Pocher am Strand von Kapstadt im Januar 2024

Instagram / christiandueren Christian Düren, Moderator

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

