Beweisfotos: Hier knutscht Amira Pocher mit Christian Düren!

Geht Oliver Pocher (45) jetzt an die Decke? Der Comedian ist seit vergangenem Sommer von seiner Ehefrau Amira Pocher (31) getrennt. Seitdem halten sich die Gerüchte über neue Partner der Moderatorin – seit Neuestem wird die Beauty mit ihrem Kollegen Christian Düren in Verbindung gebracht. Die zwei sollen in Kapstadt miteinander turteln. Und jetzt gibt es Beweisfotos: Hier knutscht Amira mit Christian!

Aktuelle Fotos, die RTL.de vorliegen, zeigen das neue Pärchen. In einem Restaurant können die zwei offenbar gar nicht die Finger voneinander lassen – und knutschen, was das Zeug hält. Ganz leidenschaftlich küsst die zweifache Mutter den "taff"-Star auf den Mund. Christian scheint die Busselei zu genießen und züngelt wild zurück, während er ihren Hals hält.

Die neuen Schnappschüsse dürften Amiras Noch-Ehemann so gar nicht gefallen. Immerhin beschwerte sich der TV-Witzbold bereits über die Reise seiner Ex – er müsse immerhin die gemeinsamen Kinder zur Schule bringen. Was meint ihr: Wird Olli jetzt ausflippen? Stimmt unten ab.

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

Instagram / amirapocher Amira Pocher am Strand von Kapstadt im Januar 2024

ActionPress Oliver und Amira Pocher

