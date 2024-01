"Bauer sucht Frau"-André und Julia feiern halbes Jahr Liebe

André und Julia feiern einen kleinen Meilenstein! Der Milchbauer und die Projektmanagerin haben sich in der vergangenen Bauer sucht Frau-Staffel Hals über Kopf ineinander verliebt. Sie wurden ein Paar und zogen ziemlich schnell zusammen. An Heiligabend folgte dann die Krönung: André ging vor Julia auf die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag. Nun gibt es bei den beiden schon wieder was zu feiern: Sie sind jetzt seit einem halben Jahr zusammen!

In seiner Instagram-Story gab André preis, dass er bereits seit sechs Monaten gemeinsam mit Julia durchs Leben geht. Zu diesem Anlass überraschte er sie mit einem Strauß Blumen. "Da kommt man gerade von der Dienstreise nach Hause... Ich liebe dich", freute sich seine Auserwählte über die Überraschung. Doch der Nordrhein-Westfale widmete ihr auch noch einen süßen Post: "Wie schnell ist eine Woche vorbei oder ein Monat, ein Jahr oder Jahre? Ich weiß nur, dass ich meinen Weg im Leben nur mit dir gemeinsam erleben will."

Es dürfte auch nicht mehr allzu lange dauern, bis André und Julia ganz offiziell den Bund fürs Leben eingehen werden – denn sie haben bereits mit der Hochzeitsplanung begonnen. Einen genauen Termin gebe es noch nicht. Das Paar wolle seine Fans darüber aber auf dem Laufenden halten.

Anzeige

RTL / Markus Nass Julia und André beim "Bauer sucht Frau"-Finale 2023

Anzeige

RTL Julia und André bei "Bauer sucht Frau" 2023

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Julia und André bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de