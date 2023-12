Streiten sich "Bauer sucht Frau"-André und Julia auch mal?

Haben sich André und Julia ab und zu in den Haaren? Der Milchbauer und die Projektmanagerin sind das Traumpaar der diesjährigen Bauer sucht Frau-Staffel. Die Funken sprühten zwischen ihnen von Anfang an. Kein Wunder, dass sie nach nur wenigen Monaten Beziehung zusammenwohnen und auch schon verlobt sind. Bei André und Julia ist es jedoch nicht immer so harmonisch. Sie hatten bereits einen großen Streit.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde gab Julia preis, dass bei ihr und André auch schon mal die Fetzen geflogen sind: "Na klar, das bleibt in keiner guten Beziehung aus. Hauptsache, die Versöhnung hat es auch in sich." Wenn es mal kracht, helfe es ihnen, zu reden: "Auch wenn es manchmal anstrengend ist, es lohnt sich." Man solle bloß nicht weggehen, sondern sich in den anderen hineinversetzen, sich selbst entschuldigen können und sich fragen, was sich der andere in dem Moment gewünscht hätte.

Dass es bei André und Julia gut läuft, machen sie auch immer wieder mit süßen Posts im Netz deutlich. Nach dem Heiratsantrag schrieb Julia zum Beispiel überglücklich: "Ein Ja von der ersten Sekunde an." Außerdem betitelte sie André als "die Liebe ihres Lebens."

RTL Julia und André bei "Bauer sucht Frau" 2023

RTL / Stefan Gregorowius Julia und André, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2023

RTL André und Julia, "Bauer sucht Frau"-Paar

