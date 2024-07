"Bauer sucht Frau"-André gibt Hofdame Julia das Jawort!

André Ur (34) hat seine Julia geheiratet! Das verrät der Bauer sucht Frau-Star nun auf Instagram. "Liebe hält die Zeit an und lässt die Ewigkeit beginnen", schreibt der Milchbauer unter eine Reihe von Fotos. Während das Paar auf einer Aufnahme in einen innigen Kuss versunken ist, steckt André seiner Liebsten auf einem anderen Schnappschuss den Ehering an den Ringfinger. Die Follower freuen sich ungemein mit den beiden Turteltauben. "Ich wünsche euch eine wundervolle Zukunft zu dritt und als Ehepaar", schreibt ein User.

Die beiden verkündeten erst Anfang April, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. "Unser größter Wunsch geht in Erfüllung. Wir freuen uns auf dich!, schrieb André zu einem süßen Clip, auf dem er und Julia stolz Babyklamotten in die Kamera halten. "Warum auch Zeit lassen, wenn alles passt? Ich wünsche euch nur das Beste", freuten sich auch da die Fans mit den werdenden Eltern.

André und Julia hatten sich vergangenes Jahr bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben gelernt. Von da an traten die beiden aufs Gaspedal: Nach nur wenigen Monaten zogen die Projektmanagerin und der Tierliebhaber zusammen, kurz darauf folgte dann im Dezember die Verlobung. Zum perfekten Liebesglück fehlt wohl jetzt nur noch die Geburt des gemeinsamen Kindes.

Instagram / bauer.andre90 André und Julia, "Bauer sucht Frau"-Paar 2023

RTL / Stefan Gregorowius Julia und André bei "Bauer sucht Frau"

