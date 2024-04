"Bauer sucht Frau"-André und seine Julia werden Eltern!

Süße Neuigkeiten aus dem Bauer sucht Frau-Kosmos: Der Milchbauer André und seine Verlobte Julia erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Das verkünden die beiden Turteltauben jetzt auf Instagram. "Unser größter Wunsch geht in Erfüllung. Wir freuen uns auf dich!", schreibt André zu einem süßen Video, auf dem er und seine Liebste freudig einen Baby-Body in die Kamera halten. Die Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Warum auch Zeit lassen, wenn alles passt? Ich wünsche euch nur das Beste" oder "Das sind ja wohl die tollsten Nachrichten heute Abend, die ich lesen beziehungsweise sehen konnte. Alles Liebe für euch", heißt es etwa in den Kommentaren. Auch der ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidat Daniel freut sich für die beiden: "Herzlichen Glückwunsch!"

In der vergangenen Staffel der kultigen Datingshow hatten sich die baldigen Eltern kennen und lieben gelernt. Ab da ging es Schlag auf Schlag: Nach nur wenigen Monaten zogen André und Julia zusammen, kurz darauf folgte die romantische Verlobung. "Habe eine Frage an Julia gehabt", schrieb André unter einem Bild, auf dem er den funkelnden Ring seiner Verlobten präsentiert und damit die Hochzeitspläne verkündete. Dass ihr Freund ihr die Frage aller Fragen stellen würde, hatte Julia nicht kommen sehen, wie sie auf ihrem Social-Media-Account verriet: "Dass der Antrag aber an Heiligabend kommt, habe ich kein Stück geahnt."

Gleichzeitig offenbarte die Projektmanagerin, dass sie und ihr André sich gemeinsamen Nachwuchs wünschen – am liebsten zwei Kinder. "Es ist kein Geheimnis, dass wir Kinder wollen. Nur wann, liegt nicht allein in unserer Hand. Da muss auch das Schicksal mitspielen", erklärte die Wahl-Nordrhein-Westfälin schon damals.

Instagram / bauer.andre90 André und Julia, "Bauer sucht Frau"-Paar 2023

Instagram / julia.christi_94_94 Julia und André in Amsterdam

