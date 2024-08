Mit Baby in Klinik: Einbruch bei "Bauer sucht Frau"-André

Schocknachricht von André Ur (34). Am Mittwoch noch überraschte der Bauer sucht Frau-Star seine Fans mit wunderschönen Neuigkeiten: Der Milchbauer und seine Frau Julia durften sich über die Geburt ihres ersten Kindes freuen. Doch jetzt meldet sich André sichtlich mitgenommen im Netz. "Während wir mit unserer Tochter im Krankenhaus lagen, wurde unser Hofladen ausgeraubt. Es gibt so widerliche Menschen", berichtet er in seiner Instagram-Story. In einem weiteren Post veröffentlicht er dann ein Foto des Einbrechers. "Und das ist dieser widerliche Mensch", kommentiert er die Aufnahme, die offensichtlich von einer Sicherheitskamera stammt.

In dem Clip erzählt André von dem schrecklichen Ereignis. "Ja, da komme ich jetzt nach Hause, Julia ist noch mit der Kleinen im Krankenhaus… Man freut sich auf alles, macht alles schön und dann kommt man hier nach Hause, läuft zum Hofladen und dann sieht man so eine Scheiße hier", klagt der 34-Jährige und fügt hinzu: "Alles im Arsch. Natürlich ist das ganze Geld geklaut".

Noch vor wenigen Stunden schwelgten die frischgebackenen Eltern im Babyglück. "Unsere Tochter ist da. So stolz auf meine zwei Prinzessinnen", kommentierte André einen Instagram-Post, der die Füße ihres kleinen Sonnenscheins zeigt. Der Milchviehhalter lernte seine Julia bei "Bauer sucht Frau" kennen. Nach nur wenigen Monaten ging er vor der Projektmanagerin dann auf die Knie und stellte die Frage aller Fragen. Im April machten die beiden die Schwangerschaft publik und gaben sich kurz vor der Geburt noch das Jawort.

RTL Julia und André bei "Bauer sucht Frau" 2023

RTL / Stefan Gregorowius Julia und André, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2023

