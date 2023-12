"Bauer sucht Frau"-André und Julia starten Hochzeitsplanung

André und Julia haben es offenbar eilig! Der Milchbauer und die Projektmanagerin haben sich in der diesjährigen Bauer sucht Frau-Staffel ineinander verliebt. Auf eine Fernbeziehung hatten sie keine Lust, deshalb sind sie bereits kurz nach der Show zusammengezogen. An Heiligabend folgte dann der romantische Heiratsantrag – nach nur sechs Monaten Beziehung. Auch in Sachen Hochzeitsplanung lassen André und Julia wohl nichts anbrennen.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde plauderte die 29-Jährige aus, dass es zwar noch keinen Termin gebe, sie ihre Fans darüber aber auf dem Laufenden halten werde. Allzu viel Zeit wollen sie sich nicht lassen: "Wir fangen jetzt an, zu planen." Für beide sei klar gewesen, dass sie in naher Zukunft heiraten wollen. "Dass der Antrag aber an Heiligabend kommt, habe ich kein Stück geahnt", verriet Julia.

Das Paar kann sich auch gemeinsamen Nachwuchs vorstellen und wünscht sich zwei Kinder. "Es ist kein Geheimnis, dass wir Kinder wollen. Nur wann liegt nicht allein in unserer Hand. Da muss auch das Schicksal mitspielen", gab die Wahl-Nordrhein-Westfälin zu verstehen.

RTL André Ur und Julia bei "Bauer sucht Frau"

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-André und Julia

Instagram / julia.christi_94_94 Julia und André in Amsterdam

