Kurz vor Dschungelstart: Welcher Kandidat ist euer Favorit?

Endlich heißt es wieder: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"! Das Dschungelcamp steht in den Startlöchern und ab heute Abend gibt es täglich eine neue Folge der Realityshow. Die Promis müssen sich auch in diesem Jahr ekligen, schwindelerregenden und sportlichen Challenges widmen und dabei ohne jeglichen Luxus im australischen Busch schlafen. Insgesamt zwölf Kandidaten sind dabei. Wer ist schon vorab ein kleiner Favorit?

In den Dschungel ziehen neben Cora Schumacher (47) auch TikToker Twenty4tim (23), GNTM-Star Anya Elsner (20) und Realitystar Fabio Knez. Schauspieler Heinz Hoenig (72) ist der Campälteste, Fußballer David Odonkor (39) und TV-Star Felix von Jascheroff (41) sorgen sicherlich neben ihm für Stimmung. Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) kennen sich schon aus vorherigen Shows und auch Leyla Lahouar ist im Reality-TV schon bewandert. Designerin Sarah Kern (55) und Lucy Diakovska (47) runden die Truppe ab.

Schon jetzt ist bekannt, welche die erste Prüfung sein wird: Als Team müssen die Camper an einem Wasserfall Sterne einsammeln. Im Regelwerk vom Dschungelcamp gibt es in diesem Jahr zudem einige Änderungen: Die Kandidaten dürfen im Dunkeln nicht mehr das Camp verlassen, außerdem darf der Kandidat, der am Vortag zur Dschungelprüfung musste, nicht erneut nominiert werden. Um Anya ranken sich schon die Schlagzeilen: Sie darf nicht über ihre Mutter sprechen, sonst droht ihr eine Geldstrafe.

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow mit den Dschungelcampern

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow

RTL Anya Elsner, Dschungelcamp-Star 2024

