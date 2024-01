Kurz vor TV-Start: Alle Infos zur 17. Dschungelcamp-Staffel

Es geht wieder los! Eine neue Staffel des Dschungelcamps steht in den Startlöchern. Und damit den Zuschauern in der 17. Staffel des Erfolgsformats nicht langweilig wird, hat RTL sich einige Neuerungen überlegt. Unter anderem darf nach Einbruch der Nacht keiner der Kandidaten das Zentrum des Camps verlassen. "Der Star, der am Vortag die Dschungelprüfung bestreiten musste, darf bei der nächsten Wahl nicht nominiert werden", erklärt der Sender zudem auf Instagram. Und auch ein Sicherheits-Upgrade gibt es: In diesem Jahr finden die Camper im Dschungeltelefon neben den üblichen Hygieneartikeln auch Kondome.

